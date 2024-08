Die malerische Kulisse des Traunsees steht in keinem kleinen Kontrast zum gelebten Alltag in der heimischen Innenpolitik. Als zweiter Gast stellte sich am Montagabend Grünen-Chef Vizekanzler Werner Kogler den Fragen von Moderator Martin Thür im Rahmen der traditionellen ORF-Sommergespräche. Für den 62-jährigen Steirer steht in den kommenden Wochen bis zur Nationalratswahl am 29. September viel auf dem Spiel, droht den Grünen doch der Wechsel von der Regierungs- auf die Oppositionsbank.