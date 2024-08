Die diesjährigen ORF-Sommergespräche mit ZiB-Moderator Martin Thür gingen in die dritte Runde. An der Reihe war Herbert Kickl, Parteichef der FPÖ. Am Traunsee inszenierte er sich als wirtschaftsfreundlicher Reformer für die Fleißigen.

Das Gespräch wurde wie immer natürlich auf X (ehemals Twitter) begleitet und kommentiert. Wir haben die besten Reaktionen für Sie zusammengefasst.