Alle Jahre wieder kommen die ORF-Sommergespräche. In diesem Jahr finden die Interviews, die von ZiB-Moderator Martin Thür geführt werden, am Traunsee statt - den Beginn machte die Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. In einem lebhaften Gespräch erzählte sie über eine potenzielle Dreier-Koalition, fehlende Deutschkenntnisse bei Schülern und Eltern sowie Reformen.

Schon fast traditionsgemäß wurde das Gespräch auf X (ehemals Twitter) begleitet und kommentiert. Wir haben die besten Reaktionen für Sie zusammengefasst.