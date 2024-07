Der Nationalrat könnte bunter werden als je zuvor. Zwischen 2013 und 2017 waren sechs Parteien vertreten, bald könnten es sieben sein. Der Bierpartei des Musikers Dominik Wlazny und der KPÖ werden realistische Chancen eingeräumt, die Vier-Prozent-Hürde zu überspringen.

Es sind zwei grundverschiedene Projekte. Auf der einen Seite Wlazny, der seine Partei aus einem beschwipsten Spaß heraus gründete, danach aber ganz im Ernst Lust auf Politik bekommen hat. Dem gegenüber die KPÖ, die zwar bei jeder Nationalratswahl angetreten ist, aber seit 1959 den Einzug nicht mehr geschafft hat. Dafür kann die KPÖ auf eine mehr als 100-jährige programmatische Geschichte zurückblicken, die Bierpartei verfügt über kein Parteiprogramm.

Zwar mag das Parlament für Parteien ein logisches Ziel darstellen, aber der Nationalrat ist für politische Start-ups auch ein schwieriges Terrain, auf dem selbst große Leidenschaft schnell verglühen kann. Der Anwalt Alfred Noll, der 2017 mit der Liste Pilz in den Nationalrat kam, zog einmal in einem Interview ein bitteres Resümee. „Nichts, was in diesem Haus gesprochen wird, ist ernst zu nehmen: Das Ganze ist reine Zeitverschwendung. Es gibt keinen einzigen Termin, bei dem nicht schon vorher das Ergebnis feststeht.“ Die Partei verschwand nach zwei Jahren wieder.

Schellhorn ging im Frust – und kam wieder

Doch auch bei erfolgreicheren Projekten ist Frust steter Begleiter, wie Neos-Mandatar Sepp Schellhorn offenbarte, als er sich 2021 zurückzog. Er wollte etwas bewegen, habe aber gemerkt, dass man gegen eine Wand laufe. „Das reibt einen irgendwann auf“, sagte er zu den SN. Nach drei Jahren Pause kehrte er wieder in den Nationalrat zurück.

Die Neos zogen mit Matthias Strolz 2013 in den Nationalrat und haben sich bisher dort gehalten. © Expa/ Michael Gruber

Der Politologe Laurenz Ennser-Jedenastik ortet eine oft falsche Vorstellung, wie der Parlamentarismus funktioniert: „Das Parlament ist keine freie Diskussions- und Entscheidungsbühne, sondern ein Organ, in dem die Regierungsmehrheit die Agenda kontrolliert.“ Nur bei Zweidrittelmehrheiten erhalten Oppositionsparteien, aber auch nicht alle, einen Hebel, um eigene Ideen durchsetzen zu können.

Dazu kommt: Gerade kleine Fraktionen sind personell überfordert. Wer nur eine Handvoll Abgeordnete hat, kann die mittlerweile über 40 Ausschüsse nicht besetzen, einige tagen auch parallel. Dazu kommen die häufigeren und aufwendigen U-Ausschüsse. „Die durchschnittliche Größe der Klubs hat abgenommen, die Aufgaben haben aber zugenommen. Das ist ein Problem“, so Ennser-Jedenastik. „Wenn sich die Parteienlandschaft weiter fragmentiert, muss man darüber nachdenken, den Nationalrat mit seinen 183 Sitzen aufzustocken.“

Nur zwei politische Projekte haben sich etablieren können, Grüne und Neos. „Es haben nur jene überlebt, die sich außerparlamentarisch formiert haben“, sagt Ennser-Jedenastik. Das Team Stronach verglühte ebenso wie Abspaltungen (Liberales Forum, BZÖ, Pilz). Eine wichtige Voraussetzung seien Organisationsstrukturen der inhaltlichen Auseinandersetzung, da ständig Positionen zu aktuellen Fragen entwickelt werden müssen. Das ist etwa der impfkritischen MFG nicht gelungen.

Frank Stronach gründete eine Partei, die nicht lange Bestand. © AP / Joensson

Bei monothematischen Parteien sei es ohnehin zu hinterfragen, ob das Parlament der richtige Ort ist. Da sei eher eine Interessensgruppe sinnvoll, die aktiv lobbyiert. „Da muss ich auch keine Kompromisse schließen“, so Ennser-Jedenastik. Außerparlamentarisch lässt sich da mitunter sogar mehr bewegen, wie beispielsweise ab 2018 die Fridays-For-Future-Bewegung bewiesen hat.

Ob die Bierpartei eine solche monothematische Partei ist, wird sich weisen. Bisher hat Wlazny nur zehn Forderungen für eine „Entpolitisierung der Politik“ vorgestellt. Bis zur Wahl werden wohl weitere Ideen kommen – und auch kommen müssen, wenn dieses politische Projekt nicht jäh enden soll.