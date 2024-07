Die Neos haben genug von der Oppositionsbank. Bei ihrer Mitgliederversammlung heute in Wien bestellt die Partei ihre Spitze und schwört sich auf den bevorstehenden Nationalratswahlkampf ein, der die Pinken erstmals in eine Regierung befördern soll. Angeführt werden sie dabei weiter von Beate Meinl-Reisinger, die (erstmals ohne Gegenkandidaten) als Parteichefin bestätigt wird. Auch der erweiterte Vorstand wird gekürt, bevor man im Anschluss ins Sommerfest der Wiener Partei startet.

Bald zwölf Jahre nach ihrer Gründung soll der Partei also nun gelingen, was ihr bisher verwehrt blieb: der Sprung in die Bundesregierung. Die Hoffnung in den pinken Reihen ist groß, wittert man nach einigen Wahlschlappen in den Landeshauptstädten und einem Stimmenzugewinn bei der EU-Wahl doch Morgenluft. Die Zuversicht hat freilich auch andere Gründe. Einerseits macht das von ÖVP-Seite gebetsmühlenartig wiederholte Nein zu einer erneuten Koalition mit der FPÖ eine Dreierkoalition wahrscheinlicher. Und andererseits erfreut sich der Hauptkonkurrent der Neos für eine solche, die Grünen, aktuell alles andere als großer Beliebtheit, vor allem bei der ÖVP. Der Alleingang von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) beim EU-Renaturierungsgesetz hat dort viel verbrannte Erde hinterlassen.

Nicht um jeden Preis

Auch Parteichefin Meinl-Reisinger scheint zuversichtlich und träumt bereits vom Finanzministerium. In einem Interview mit der Austria Presse Agentur erklärte sie kürzlich, dass ihre Partei diese undankbare Aufgabe übernehmen wolle, um das marode Budget zu sanieren. Dort würde man wohl „eine Ausgabenbremse“ anziehen. Gerüchte, dass ÖVP und SPÖ im Hintergrund über ein Abtreten des Bildungsministeriums an die Neos beraten, die in aktuellen Umfragen bei zwischen neun und zehn Prozent gehandelt werden, will man in der Partei nicht hören. Um jeden Preis wolle man ohnehin nicht mitregieren, abspeisen lassen werde man sich nicht, wird dort versichert.