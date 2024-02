In der hitzigen Debatte über den Ausschluss der traditionellen Burschenschaften von den akademischen Feiern an der Montan-Universität in Leoben meldet sich nun auch FPÖ-Spitzenpolitiker Norbert Hofer zu Wort. In zwei Briefen, die der Kleinen Zeitung vorliegen, fordert der ehemalige blaue Präsidentschaftskandidat den neuen Rektor Peter Moser wie auch den Chef des Leobner Uni-Rates, Stefan Pierer, indirekt auf, die Entscheidung zu überdenken und im Dialog mit den Verbindungen nach einer gemeinsamen Lösung zu finden.