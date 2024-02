Der Wiener Akademiker-Ball der Burschenschaften in der Hofburg steht vor der Tür und gewiss wird es aus diesem Anlass eine Großdemo „gegen Rechts“ geben. Begleitet vom schwarzen Block der Antifa wird sich die Zivilgesellschaft zur Rettung der Demokratie und gegen Rechtsextremismus formieren.



Im selben Geiste kündigt der neue Rektor der Montan-Universität Leoben an, seine hohe Schule – bislang so etwas wie ein Rückzugsort korporationsstudentischen Brauchtums – von derlei „ewiggestrigen“ Erscheinungen säubern zu wollen. Die Verbindungen hätten bei universitären Anlässen nichts mehr zu suchen.



Und der Altherren–Vorsitzende des steirischen Cartellverbandes, also der katholischen Korporationen, betont in einem Zeitungskommentar, dass man mit den bösen Burschenschaften natürlich nichts zu tun habe.



Nun hat zwar der Bundespräsident zum Wiener Ball in seiner Altersweisheit gemeint, „lasst sie doch tanzen“! Und beim Linzer Ball der „schlagenden“ Verbindungen hatte der ÖVP-Landeshauptmann traditionell wiederum den Ehrenschutz inne.



Dennoch gibt es – zwar vorwiegend in der linken Szene – eine breite Ablehnung des traditionellen nationalfreiheitlichen Studententums. Einerseits mag dies daran liegen, dass dessen Brauchtum aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Band und Mütze – seltsam! Das studentische Fechten, die Mensur – archaisch! Und die Pflege alter deutscher Lieder und das Bekenntnis, sich dem deutschen Kulturraum zugehörig zu fühlen – kurios! Und dann diese Nähe zu einer von ihren Gegner als radikal stigmatisierten Oppositionspartei – schrecklich!



Dass diese spezifisch deutsche studentisch-akademische Rand- und Restkultur – und genau das ist sie – aber auf überaus positive Traditionen verweisen kann, dass sie sich selbstverständlich zur Demokratie und zu Österreich bekennt, übersieht man tunlichst.



Und deshalb sollte man anerkennen, dass auch dieses traditionelle Farbenstudententum in seiner ganzen Vielfalt – Corps, Burschenschaften, Landsmannschaften, Sänger- und Turnerschaften – ein Recht auf Toleranz und Respekt hat.