Sie prägen seit Jahrzehnten das studentische Leben der zweitgrößten steirischen Stadt und sind mit der ansässigen Hochschule eng verwoben: die zwölf akademischen Verbindungen der Montanuniversität Leoben. Sie begreifen sich als Träger des „Leobner Geistes“. Die meisten von ihnen dürfen als offizielle Studentenvertretungen fungieren. Sie erheben Stimme und Säbel bei akademischen Festen, stehen bei der Übergabe von Matrikelscheinen in Reih und Glied, stellen Coleurhäuser als Schlafstätten bereit oder begleiten die Studenten mit „Bierauszügen“ in die Sommerferien.

Das neue Rektorat will jetzt eine Trennlinie zwischen Universität und den Korporationen ziehen, ein Vorhaben, das für Leobener Verhältnisse einer Kulturrevolution gleicht. So müssen die studentischen Verbindungen in Hinkunft allen akademischen Feiern auf universitärem Boden fernbleiben. Sie sind als stimmkräftige, stilprägende Umrahmung nicht mehr erwünscht.