Greta Thunberg gilt als Gesicht der Klimabewegung Fridays for Future, zuletzt fiel sie allerdings durch antiisraelische Äußerungen auf. Der Instagram-Account „Fridays for Future International“ erläuterte in einem mittlerweile gelöschten Posting, „wie westliche Medien dich einer Gehirnwäsche unterziehen, damit du auf der Seite Israels stehst“. Die österreichische Klimaaktivistin Lena Schilling, bekannt vor allem von „Lobau bleibt“-Protesten, distanzierte sich von den Äußerungen. Über ein mögliches Antisemitismus-Problem in der Klimabewegung und die Rolle Thunbergs.