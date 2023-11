Es ist nicht so, dass es an Reibungsfläche gemangelt hätte: Bislang war Greta Thunberg für Ihren Kampf ums Klima – eine wörtlich brennende Agenda unserer Zeit – bekannt, bewundert, angefeindet. Längst aber geriet die Agitation der jungen Schwedin aus dem Ruder. In Amsterdam skandierte sie vor 85.000 Menschen Sätze wie „Es gibt keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Boden“. Die 20-Jährige ergriff weitab ihrer sonstigen Marschroute völlig einseitig Partei für Palästina. Einmal mehr.