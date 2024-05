Von 6. bis 9. Juni 2024 findet nicht nur in Österreich, sondern in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die Wahl für das EU-Parlament statt. Grund genug, um sich einmal anzusehen, was in Brüssel und Straßburg eigentlich genau passiert. Was machen EU-Parlamentarierinnen und Parlamentarier eigentlich den ganzen Tag, wie kommt ein EU-Gesetz zustande, warum ist die EU-Skepsis in Österreich so groß und wo unterscheiden sich die Erwartungshaltung und die Realität in der Beziehung Österreich und EU?

All diese Fragen werden in unserem EU-Erklärvideo beantwortet.

EU-Spezial: Was passiert eigentlich in der Europäischen Union?