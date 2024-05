Was unterscheidet die ÖVP von der FPÖ? Verliert man den Glauben an Gott, wenn man der Volkspartei beitritt? Und wie gut passt die ÖFB-Elf in die Leitkultur? Diesen und vielen weiteren Fragen stellt sich ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka, während er im Computerspiel „FIFA“ versucht, auf Torjagd zu gehen. Multitasking der etwas anderen Art, bei dem Lopatka gemeinsam mit Redakteur Marco-William Ninaus über die EU-Wahl spricht.

Video: Zocken mit Reinhold Lopatka

Neben Lopatka nehmen auch Lena Schilling (Grünen), Andreas Schieder (SPÖ) und Helmut Brandstätter (Neos) auf der Zocken-Couch Platz. FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky sagte eine Teilnahme am Format ab.

Ein Blick hinter die Aufnahme-Kulissen