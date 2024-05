An der Nordeinfahrt von Graz, auf der Höhe des GAK-Platzes in Weinzödl, stauen sich im Morgenverkehr die Autos. Gelangweilt blicken die Lenker auf die EU-Wahlplakate, die am Straßenrand aufgereiht sind, eine Kaskade griffiger Slogans, die in Wahrheit mehr Fragen aufwerfen als sie zu beantworten vorgeben.