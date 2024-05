Die Elefantenrunde über den Dächern von Graz begann mit einer außerplanmäßigen Frage. Sie habe alle Vorwürfe bisher immer als Gerüchte abgetan, konfrontierte Moderatorin Christina Traar gleich zum Auftakt die Spitzenkandidatin der Grünen, Lena Schilling, mit der Causa prima. Ob sie sich heute erklären wolle? Dies tat Schilling - wenig überraschend - nicht. „Ich will nicht über Gerüchte spekulieren und absurde Vorwürfe kommentieren“, konterte sie. „Man hat tief in mein Privatleben eingegriffen.“ Kryptisch deutete die 23-jährige Jungpolitikerin an, dass sich in den „nächsten Wochen“ einiges aufklären werde. Details wollte sie keine nennen.