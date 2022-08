Die USA haben ihre Bürger einen Tag vor dem ukrainischen Unabhängigkeitstag (24. August) erneut aufgerufen, die Ukraine zu verlassen. "Das Außenministerium hat Informationen, dass Russland seine Anstrengungen verstärkt, in den nächsten Tagen in der Ukraine zivile Ziele und Regierungseinrichtungen anzugreifen", heißt es auf der Web-Seite der US-Botschaft in Kiew.

Daher würden US-Bürger aufgerufen, die Ukraine mit privaten Transportmitteln, sofern sicher, auf dem Landweg zu verlassen.