Reportage. Die Großoffensive der Russen im Donbass ist im vollen Gange. Die noch nicht geflohenen Zivilisten warten angstvoll auf den großen Angriff. Ein Lokalaugenschein in einer fast verlassenen Stadt.

Kramatorsk empfängt uns mit Luftalarm. Aber der Einsatzpolizist an der Straßensperre winkt uns gelangweilt durch. Alarm gibt es hier reihenweise, jedes Mal, wenn feindliche Flieger oder Raketen in den noch ukrainisch kontrollierten Luftraum der Region Donezk eindringen.

Die Schlacht um den Donbass ist im vollen Gang. Seit dem 18. April attackieren russische Truppen den ukrainischen Frontbogen zwischen Charkiw und Saporischja, mit dem erklärten Ziel, dort die Hauptstreitmacht der Ukrainer einzukesseln und zu vernichten. Im Moment sind die Ukrainer nicht in der Lage, die Russen zurückzudrängen. Schon verbreiten Russlands Staatsmedien Vorfreude auf einen großen Sieg. „Jeder zweite ukrainische Soldat mag nicht nach Hause zurückkehren“, prophezeit die Zeitung Komsomolskaja Prawda.