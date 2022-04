Analyse. Die Anfangsphase des Krieges ist vorbei. Doch wie wird es in der Ukraine weitergehen? Eine Pattsituation wird es nicht geben.

Der Krieg in der Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Noch ist kein Ende in Sicht. Wir wissen weder, ob wir in der Mitte oder am Ende dieses Konfliktes stehen – noch, ob der Krieg sich ausweiten könnte auf andere Länder. Was mit Sicherheit stimmt: Die Anfangsphase dieses Konfliktes ist vorbei – und sie endete mit einer strategischen Niederlage Russlands. Denn: Der angesagte Regimewechsel wird nach dem russischen Abzug um Kiew nicht stattfinden. In dieser Hinsicht hat die Ukraine den Krieg bereits gewonnen.