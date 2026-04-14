In der zentralukrainischen Stadt Tscherkassy ist nach Behördenangaben ein achtjähriger Bub durch einen russischen Drohnenangriff getötet worden. Weitere 14 Menschen seien verletzt worden, schrieb der Gouverneur Ihor Taburets bei Telegram. Vier Hochhäuser wurden demnach beschädigt.

Zuvor waren bereits bei einem russischen Raketenangriff auf die Industriestadt Dnipro nach Behördenangaben fünf Menschen getötet und 27 verletzt worden. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.