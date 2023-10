Shani Louk, die von der Hamas bei einem Musikfestival verschleppt worden war, lebt. Diese erfreuliche Nachricht kommt von ntv. Laut dem Nachrichtenmedium habe sich die deutsche Staatsbürgerin bei ihrer Mutter gemeldet.

Mutter richtet Appell an deutsche Regierung

"Wir haben jetzt weitere Informationen, dass Shani am Leben ist", erklärt die Mutter in einer Videobotschaft. Allerdings sei sie schwer verletzt. "Jede Minute ist kritisch", so die Mutter.

Shanis Mutter wendet sich nun auch an die deutsche Ampelregierung und bittet um Hilfe: "Wir bitten, nein, wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt", sagt sie in einem Schreiben, das von der Tagesschau zitiert wird. Es sei ihr "verzweifelter Aufruf an das ganze Land, dass Shani gesund nach Hause zurückkommen kann".

Noch immer viele vermisste in Israel

Wie bereits berichtet, wird Shani seit Samstag vermisst. Ein Video zeigt, wie die nur noch in Unterwäsche bekleidete junge Frau von Hamas-Kämpfern auf einen Pick-up geworfen wurde. Daraufhin fuhren sie mit ihr davon.

Eine RTL/ntv-Reporterin vor Ort berichtet von Vergewaltigungen. "Die Leute werden entführt und auf Motorrädern und Jeeps als Geiseln in den Gazastreifen gebracht. Ich höre hier auch von Vergewaltigungen", schilderte Raschel Blufarb.