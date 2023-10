Eine Gruppe von fünf bewaffneten Hamas-Männern bahnt sich am Samstag ihren Zugang zum Haus der von Rachel und David Edri im 30 Kilometer vom Gazastreifen entfernten Städtchen Ofakim. Über ein Fenster im Erdgeschoss finden die Terroristen zum um die 70 Jahre alten Ehepaar. Während David Edri sich auf den Tod einstellt, schaltet Rachel, der die Terroristen eine Granate an den Kopf und eine Waffe vor die Brust halten, in einen absoluten Überlebensmodus.