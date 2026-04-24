Es wird einsam um Keir Starmer. Täglich bröckelt die Basis des britischen Premiers etwas mehr. Bei seinem Auftritt diese Woche im Parlament stieß Starmer nicht nur auf höhnisches Gelächter der Opposition, die geschlossen seinen Rücktritt fordert. Auch im Labour-Lager nehmen stetig die Zweifel an ihm, an seiner Kompetenz zu. Die bedrückten Mienen sagen schon alles.

Krise vertieft sich weiter

Jüngst verstärkte Olly Robbins, der bisherige Top-Beamte im Außenministerium, auf Befragung des Außenpolitischen Ausschusses in Westminster die Betroffenheit noch. Robbins, den Starmer vorige Woche gefeuert hatte, wartete mit einer etwas anderen Version jüngster Ereignisse auf als der Premierminister. Seine Ausführungen legten den Verdacht nahe, dass der Premier mit ihm nur einen Sündenbock für eigene Verfehlungen suchte und fand.

Suchte Starmer Sündenbock für eigene Verfehlungen? © IMAGO

Dabei ging es um die Ernennung Peter Mandelsons zum britischen Botschafter in Washington: Für diese Ernennung eines engen Vertrauten des Sexualverbrechers Jeffrey Epstein im Jahr 2024 hatte sich der Premier dieses Jahr schon mehrfach entschuldigen müssen. Die Ernennung erwies sich – bei allem, was schon bekannt war über Mandelson – als fatale Fehlentscheidung des Regierungschefs. Inzwischen muss sich Starmer sogar vorwerfen lassen, an einer Sicherheitsüberprüfung Mandelsons gar nicht interessiert gewesen zu sein, weil er Mandelson damals auf jeden Fall durchdrücken wollte. Robbins verhielt sich dagegen offenbar vorschriftsgemäß.

Für Starmers Partei ist das Ganze so zu einer äußerst heiklen Geschichte geworden. Keir Starmer – immerhin ein früherer Chef der englischen Anklagebehörde – hat sich in etlichen Widersprüchen verfangen“. Die Veröffentlichung weiterer Dokumente steht bald schon zu erwarten, ein Ende der Krise ist nicht abzusehen. Die Labour Party aber, die sich bei den letzten Wahlen noch fast eine Zweidrittel-Mehrheit an Sitzen im Unterhaus sicherte, ist in den Umfragen, mit gerade noch 17 Prozent aller Stimmen landesweit, bereits auf den vierten Rang gerutscht in den letzten Wochen. Entsprechend verzweifelt haben sich Labour-Leute bereits nach einer neuen Führung umgesehen. Doch so einfach ist diese Angelegenheit wahrlich nicht.

Schwierige Nachfolgerfrage

Zum Einen stehen im Kabinett keine herausragenden Kandidatinnen oder Kandidaten bereit. Noch genießt die vormalige Vize-Parteichefin Angela Rayner, die sich mit allen Mitteln zu profilieren sucht, Respekt in ausreichendem Maß. Der in der Partei und bei Labour-Wählern überaus beliebte Bürgermeister von Groß-Manchester wiederum, Andy Burnham, ist überhaupt nicht präsent in Westminster, kann also gar nicht kandidieren. Und zum Zweiten scheut sich die britische Regierungspartei, ihre Führung mitten im Iran-Konflikt auszuwechseln, der immerhin weiter eskalieren könnte. Die bedrohliche Lage an der ökonomischen Front lässt nach Ansicht der meisten Labour-Abgeordneten gerade jetzt keine vorübergehende Vakanz an der Spitze, keine wochenlangen Neuwahl-Turbulenzen im Labour-Lager, keine zusätzliche Verunsicherung der Wähler zu.

So bleibt die Starmer-Frage erst einmal ungelöst und der Amtsinhaber im Amt – auch wenn alles schon von seinem „unausweichlichen Ende“ redet. Freilich wird sich diese Frage für Starmer schon übernächste Woche wieder stellen: Bei den landesweiten Kommunalwahlen und den Wahlen zu den Parlamenten von Schottland und Wales am 7. Mai muss Labour mit katastrophalen Einbrüchen rechnen. Und Starmer kann wenig dagegen tun.