Im Finale rührt der US-Vizepräsident nochmals höchstpersönlich die Wahlkampftrommel. Bei seinem zweitägigen Besuch in Ungarn stand für JD Vance nicht nur ein intensiver bilateraler Austausch auf dem Programm, sondern auch ein für Dienstagabend geplanter Wahlkampfauftritt mit Viktor Orbán.

Kreml und Weißes Haus in Europa zugange

Ebenso wie der Kreml, wo man um sein Hör- und Sprachrohr in der EU bangt, macht sich auch das Weiße Haus schon seit langem für Ungarns angeschlagenen Premier stark. An die Verlängerung der Ära Orbán scheint aber selbst sein russophiler EU-Mitstreiter nicht mehr so recht zu glauben. Falls sein Amtskollege die Parlamentswahl am Sonntag verlieren solle, sei Bratislava „bereit, das Staffelholz von Ungarn zu übernehmen“ und das geplante EU-Finanzpaket für die Ukraine zu blockieren, droht der slowakische Regierungschef Robert Fico trotzig.

Auch andere ähnlich autoritär gestrickte Politiker in der unmittelbaren Nachbarschaft drücken dem schwächelnden Dauerplatzhirsch nervös die Daumen. Unter Orbán hat Budapest vor allem in Serbien, Nordmazedonien und der bosnischen Republika Srpska seinen Einfluss mit Krediten, Investitionen und der politischen Unterstützung von Gesinnungsfreunden kräftig ausgeweitet. Orbán sei „ein Held, der uns konkret unterstützt“, lobt ihn Nordmazedoniens Premier Hristijan Mickocki. Die Republika Srpska könne sich „glücklich schätzen, einen Freund wie Orbán zu haben“, jubelt Bosniens Serbenführer Milorad Dodik. „Jedes Mal, wenn ich Viktor sehe, lerne ich viel von ihm“, preist Serbien Präsident Aleksandar Vučić sein Vorbild. „Er hat viel für uns getan.“

Nach Ansicht seiner Kritiker versucht sich Serbiens Staatschef derzeit sogar mit der Inszenierung eines Anschlagsversuchs auf eine Gaspipeline nach Ungarn bei seinem Busenfreund zu revanchieren. Von einem „Doppelpass zwischen Orbán und Vučić“, spricht die Zeitung „Nova“. Auch der Belgrader Analyst Boško Jakšić schließt nicht aus, dass es sich bei dem Anschlag um ersonnenes „Szenario“ handelt, um gegen die auch in Orbáns Wahlkampagnen dauerpräsente Ukraine Stimmung zu machen.

Es geht auch um die Machtdynamik am Balkan

Tatsächlich geht der Einfluss Budapests in der Region weit über die Landesgrenzen hinaus. Eine im letzten Jahr veröffentlichte Studie der deutschen Friedrich-Naumann-Stiftung bezeichnet Ungarn gar als „Dreh- und Angelpunkt autokratischer Strukturen“ in der Region. Ob bei der Gleichschaltung der Justiz oder der Medien: Ungarns Demokratieabbau sei „Vorbild und Beispiel“ für gelehrige Schüler wie Fico, Vučić oder Dodik.

Eine Niederlage Orbáns dürfte nicht nur Ungarns Politlandschaft umkrempeln, sondern auch sein regionales Netzwerk schwächen, mit dem er seinen Gesinnungsfreunden auf dem Balkan zu „politischer Rückendeckung, Vorlagen und ideologischem Selbstbewusstsein“ verholfen habe, so das griechische Balkanportal IBNA. Ohne Orbáns Unterstützung könnte sich beispielsweise der diplomatische Spielraum für Serbiens Präsident Vučić auf dem EU-Parkett erheblich „einengen“: „Bei der Ungarn-Wahl geht es nicht nur um Orbán. Sie könnte die Machtdynamik auf dem Balkan völlig umgestalten.“

In Ungarn mehren sich die von der Opposition hämisch verbreiteten Berichte, dass angeblich selbst Fidesz-Barone aus dem direkten Umfeld von Orbán aus Sorge vor einer Zeitenwende bereits ihr Vermögen aus dem Land zu schaffen trachteten. Auch in der Region müssen nicht nur Orbáns amtierende Satelliten an einem Plan B für den Fall der Abwahl ihres EU-Schutzherrn schnitzen.

Nur ihrem Schutzherrn Orbán haben angeklagte oder in Abwesenheit verurteilte Justizflüchtlinge wie Nordmazedoniens Ex-Premier Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE), Polens früherer Justizminister Zbigniew Ziobro (PiS) oder der polnische Ex-Staatssekretär Marcin Romanowski (PiS) ihren Status als „politischer Flüchtling“ in Ungarn zu verdanken. Doch laut den Umfragen, die die Tisza-Partei des oppositionellen Herausforderers Péter Magyar deutlich vor Orbáns regierenden Fidesz-Partei sehen, könnten sich die Zeiten bald ändern, dass Budapest als sicherer Hafen für straffällig gewordene Rechtsausleger galt.