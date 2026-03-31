Schon nach dem letzten EU-Gipfel sorgten Berichte, wonach der ungarische Außenminister Péter Szijjártó seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow Interna von Gipfelgesprächen heimlich weitergebe, für Aufregung. Die „Washington Post“ hatte über enge Absprachen zwischen Budapest und Moskau berichtet. Jetzt hat ein internationales Kollektiv investigativer Medien den Mitschnitt eines Telefonats zwischen den beiden Außenministern vom 30. August 2024 veröffentlicht. Und es scheint Vorwürfe zu bestätigen, wonach Ungarn im Auftrag Russlands in Brüssel für die Interessen des Kreml lobbyiert. Auch „Die Presse“ berichtete davon.

Offensichtlich ging es in den Gesprächen um Bemühungen Russlands, Sanktionen der EU zu hintertreiben. In dem zitierten Gespräch geht es um Sanktionen gegen eine Schwester des kremlnahen russischen Oligarchen Alischer Usmanow. Sie stand auf der Liste der EU gegen Personen, die wegen ihres Beitrags zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sanktioniert werden.

„Schauen Sie, ich rufe auf Bitten von Alischer an, und er hat mich gerade gebeten, Sie daran zu erinnern, dass Sie etwas wegen seiner Schwester machen“, sagte der russische Außenminister Lawrow. Anstatt dieses Ansinnen zurückzuweisen, zeigte sich der ungarische Außenminister umgehend dem Russen zu Diensten: „Ja, absolut“, antwortete Szijjártó. „Wir legen mit den Slowaken der Europäischen Union einen Vorschlag vor, sie von der Liste zu streichen.“ Er werde „sein Bestes tun, um sie streichen zu lassen“.

„Ich stehe stets zu Ihren Diensten,“ fügte Szijjártó im Laufe des Gesprächs dann noch an. Der scheint auch erfolgreich für die Russen gewesen zu sein: Denn tatsächlich wurde die Oligarchen-Schwester sieben Monate später von der EU-Sanktionsliste gestrichen.

Ungarns Außenminister hat das Telefonat indirekt bestätigt. Auf „X“ erklärte er, der Mitschnitt beweise nur, dass er „öffentlich dasselbe sage wie am Telefon“, nämlich dass die EU-Sanktionen aus seiner Sicht sinnlos seien.