Seit Wochen setzt Ungarns von der Abwahl bedrohte Premier Viktor Orbán im Stimmenstreit auf das Feindbild der bei seinen Landesleuten wenig populären Ukraine: Kiew wolle den Donaustaat in den Ukrainekrieg ziehen und gewaltsam von seinen russischen Energiequellen abschneiden, so Orbáns eifrig, aber bislang wenig erfolgreich verbreitete Kunde im hart geführten Stimmenstreit.

Doch wie beim widerrechtlich beschlagnahmten Geldtransport einer ukrainischen Bank, die die angebliche Finanzierung der Opposition durch Kiew belegen sollte, wirkt auch Orbáns jüngste Wahlkampffinte wenig glaubwürdig. Zwei im serbischen Grenzgebiet „zufällig“ aufgefundene Sprengstoffsätze, hektisch in Marsch gesetzte Sicherheitskräfte und angebliche Anschlagsspuren nach Kiew: Mit derart durchsichtig gestrickten Ablenkungsmanövern wird Orbán die drohende Wahlschlappe kaum verhindern können.

Zwar kann sich Europas Störenfried erstmals bei einem Urnengang der bedingungslosen Unterstützung von Washington und Moskau erfreuen. Doch sein jahrelang bewährtes Rezept, die Nation mit endlosen Verschwörungstheorien und Feindbildern hinter ihrem vertrauten Leithammel zu scharen, scheint nicht mehr aufzugehen. Für immer mehr Ungarn, die ernüchtert ihre Emigrationskoffer packen, sind keineswegs die von ihm verteufelte EU, die Immigration oder die Ukraine ein Problem, sondern die miese Wirtschaftslage, die fehlenden Perspektiven – und florierende Korruption im Fidesz-Staat.