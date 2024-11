Er nennt sich selbst „Fachmann für die hebräische Sprache“. Dabei ist Hebräisch nicht die Muttersprache von Ghaleb Amu Amar. Und doch postet der Palästinenser aus Gaza fast ausschließlich Videos auf Iwrit (Neuhebräisch). „Achla Boker!“, einen „großartigen Morgen“, wünscht er meist am Anfang und schickt am Ende ein „alles Gute“ in Richtung Israel – trotz oder vielleicht gerade wegen der trostlosen Zeiten, in denen er sich befindet. Seit mehr als einem Jahr herrscht Krieg zwischen Israel und der Hamas in Gaza.