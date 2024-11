Vor dem Row Hotel an der Eighth Avenue in New York City lungern ein paar Männer herum. Zwischen den Pflanzkübeln, auf Decken, sitzen junge Frauen mit kleinen Kindern, die herumalbern. Sie kommen aus Venezuela. Seit zwei Jahren dient das frühere Touristenhotel mit seinen 1300 Zimmern nahe dem Times Square als Flüchtlingsunterkunft. Die Kirchengemeinde St. Luke‘s, nur ein paar Häuser an der West 46th Street entfernt, gibt zweimal pro Woche ein warmes Mittagessen aus. Hier haben sich die Besucherzahlen verdreifacht – auf mehrere Hundert am Tag.