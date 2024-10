In den USA kann man die Präsidentschaftswahl gewinnen, auch wenn man weniger Stimmen als sein Gegner erreicht hat. Das liegt am veralteten Wahlsystem. Tobias Kurakin und Julian Melichar sprechen in ihrer neuen Podcastfolge über das untypische, weltweit einzigartige Prozedere und warum dieses für manche Beobachter demokratiepolitisch fragwürdig ist.

