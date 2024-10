Georgia, North Carolina, Pennsylvania oder Arizona. In den USA entscheiden wenige Bundesstaaten, wer am Ende das Rennen um das Weiße Haus macht. Doch wieso sind diese „Swing States“ überhaupt so unberechenbar? Darüber sprechen Tobias Kurakin und Julian Melichar in der neuen Folge von „WTF Amerika?“.

