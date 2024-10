Tobias Kurakin und Julian Melichar sprechen in dieser Folge über ein schwieriges Thema: Schwangerschaftsabbrüche. Kaum eine politische Entscheidung hat die USA in den letzten Jahren so sehr gespalten, wie das gekippte Grundsatzurteil „Roe vs. Wade“, also das bundesweite Recht auf Abtreibung, im Jahr 2022. Für Harris birgt das Thema Chancen, für Trump Risiken. Als Special Guest dürfen die beiden Podcast-Hosts Barbara Haas, Leiterin des Podcast-Ressorts der Kleinen Zeitung, begrüßen.

