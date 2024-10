Analyse. Ein Schlussakt in Wehmut: Joe Bidens Abschied von der politischen Bühne führte den US-Präsidenten am Freitag auch nach Berlin. Welche Unterstützung ist von den USA künftig zu erwarten?

Als Kennedy 1963 sein „Ick bin ein Berliner“ in die Menge wuchtete, war die Welt eine andere in Berlin, in Europa. Als Reagan 1987 Gorbatschow eben dort „Reißen Sie diese Mauern nieder“ ausrichtete, kam wenig später die Zeitenwende. Und auch nach diesem milden Herbsttag in der deutschen Hauptstadt, an dem Joe Biden am Freitag einen letzten Besuch als US-Präsident in Europa bestritt, wird die Welt vielleicht eine andere sein. Denn am 5. November wird in Amerika gewählt - im Weißen Haus sitzt dann entweder Kamala Harris oder Donald Trump.