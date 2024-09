Einen kleinen Triumph gab es für Markus Söder. Die Pressekonferenz mit dem CSU-Chef und dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz fand formal auf bayerischem Boden statt - in Bayerns Landesvertretung in Berlin. Ansonsten musste Bayerns Premier dem Kontrahenten den Vortritt lassen. Immerhin: Er durfte die Personalie selbst verkünden. „Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht’s. Ich bin damit fein“, sagte Söder. Damit ist die wichtigste Personalie in der Union auf dem Weg zur Bundestagswahl 2025 geklärt.

Merz ist 68, Barnier 73

Merz nickte. Er ist 68 Jahre alt. Und plötzlich Hoffnungsträger. Immerhin: Frankreichs Premier Michel Barnier ist 73. Es lohnt sich, zu warten. Leicht hat es die Union Merz nie gemacht: Angela Merkel hatte ihn 2002 vom Amt des Klubobmanns im Bundestag gedrängt. Merz zog sich zurück, ging in die Wirtschaft.

Den CDU-Vorsitz übernahm er erst 2021. Im dritten Anlauf. Söder hatte darüber zuletzt noch Witze gemacht. Und dabei auch über Armin Laschet gelästert, der ihm vor drei Jahren die Kanzlerkandidatur entriss. Kam nicht gut an in der Union. So ist die Sache jetzt schon vor der Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag entschieden. Merz macht es.

„Wir sind unterschiedlich, aber das macht eine gute Zusammenarbeit auch aus“, sagte Merz in Richtung Söder. Merz selbst hatte lange mit der Entscheidung gezögert und sein Alter zum Thema gemacht. Mit Merz hat die CDU die ideale Projektionsfläche eines Anti-Merkel. Auch, wenn (noch) niemand öffentlich mit Angela Merkel brechen mag. Bei Stephan Redtmann etwa, CDU-Frontmann für die Wahl in Brandenburg, klingt die Analyse zur Migrationspolitik so. „Auch wir haben daran unseren Anteil.“ In Summe ist das noch sehr zurückhaltend.

Merz skizziert den Plan für die Bundestagswahl. „Wir werden die Migrationspolitik zum Hauptthema machen“. „Die wirtschaftliche Lage ist prekär“, sagte er und kündigte „soziale Marktwirtschaft“ an.