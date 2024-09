Dass es Friedrich Merz noch einmal ganz nach oben schafft, schien nach der knappen Niederlage der Union bei der Bundestagswahl 2002 als wenig wahrscheinlich. Angela Merkel verdrängte den selbstbewussten Juristen als Fraktionsvorsitzenden, Merz blieb zwar noch bis 2009 als Abgeordneter, widmete sich aber zunehmend seiner Karriere in der Wirtschaft. Der heute 68-Jährige arbeitete als Anwalt für eine internationale Kanzlei, als Aufsichtsratschef des Vermögensverwalters Blackrock verdiente er später Millionen.

Wie schwer es Merz fällt, von der Spitzenpolitik zu lassen, wird aber 2018 offensichtlich. Als seine große Rivalin Merkel ihren Verzicht auf den CDU-Vorsitz ankündigt, ist er der Allererste, der seinen Ring in den Hut wirft. Der Weg zum Kanzlerkandidaten ist für Merz aber dennoch nicht einfach - und er dauert lange. So verliert er zunächst im Kampf um den Parteivorsitz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, drei Jahre später muss er sich im Rennen um die Kanzlerkandidatur dann Ministerpräsident Armin Laschet beugen. Der Traum, die Union in die Wahlen zu führen, erfüllt sich für Merz, der der CDU seit 2021 vorsteht, erst an diesem Dienstag als CSU-Chef Markus Söder zurückzieht.

Merz als Erfinder der Leitkultur-Debatte

In seiner Karriere hat sich Merz, der als guter Redner gilt, frühzeitig als Wertkonservativer positioniert. Von ihm stammt auch der Begriff der „deutschen Leitkultur“, der knapp nach der Jahrtausendwende für Kontroversen sorgte. Unvergessen ist auch, wie er 2003 die Eckpunkte einer radikalen Steuerreform präsentierte, die mit drei Stufen auf einem Bierdeckel erklärbar sein sollte.

Die Rolle des parteiinternen Polarisierers hat Merz als Vorsitzender zurückgestellt, auch wenn er mit seiner impulsiven Art nach wie vor anecken kann. Viel Gegenwind gibt es aber ohnehin nicht mehr, die wenigen verbliebenen Merkelianer sind immer leiser geworden.