CDU-Chef Friedrich Merz soll die Union im Herbst 2025 als Kanzlerkandidat in die deutsche Bundestagswahl führen. CSU-Chef Markus Söder verzichtete auf die Kanzlerkandidatur der Union und machte damit den Weg für den 68-jährigen Merz frei. Merz und Söder teilten bei einem gemeinsamen Auftritt am Dienstag in Berlin mit, sie würden Merz als Kandidaten vorschlagen. „Die K(anzler)-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht‘s“, sagte Söder.

Söder betonte die Einigkeit

Er unterstütze Merz ohne jedes Zähneknirschen, sagte der CSU-Chef. „Wir beide sind uns komplett einig.“ Nun gehe es nur noch darum, die „Ampel“-Regierung abzulösen, sagten beide. Die Schwesterparteien CDU und CSU hätten keine Streitigkeiten mehr. Merz sagte, man habe nach der Wahl 2021 gesagt, dass die Union geschlossener auftreten müsse. „Dieses Versprechen lösen wir heute ein.“

Die endgültige Entscheidung in der Kanzler-Frage fällen am kommenden Montag die Führungsgremien von CDU und CSU. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sie die Festlegung auf Merz mit großer Mehrheit absegnen werden.

Kanzler Olaf Scholz ahnte es bereits

Die Entscheidung für Merz hatte sich bereits durch das Votum des wichtigen nordrhein-westfälischen Landesverbandes für den CDU-Chef am Montag abgezeichnet. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte gesagt, er stehe für die Kandidatur im Moment nicht zur Verfügung und unterstütze gemeinsam mit seinem Landesverband Merz.

Merz skizzierte auch schon die inhaltliche Wahlkampflinie der Union: „Das Thema Migration bleibt ein großes Thema. Ich will allerdings auch noch einmal betonen: Es wäre mein Wunsch, dass es nicht das Hauptthema im Bundestagswahlkampf 2025 wird.“ Er wolle das Thema am liebsten gemeinsam mit der Ampel lösen. Ein zentrales Thema werde dagegen die Wirtschaftspolitik werden. „Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist prekär“, sagte Merz mit Hinweis auf Unternehmen in der Krise.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte sich bereits auf Merz‘ Kandidatur ein. „Ansonsten ist es so, dass ich ja schon seit langer Zeit gesagt habe: Es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist“, sagte Scholz auf einer Reise in Zentralasien. Die Wahl findet voraussichtlich am 28. September 2025 statt.