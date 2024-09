Sachsen und Thüringen haben gewählt. Das Votum bringt eine Zäsur. Für ganz Deutschland. Knapp jede zweite Stimme in Thüringen geht an eine autoritär-populistische Partei wie AfD und BSW. In Sachsen sieht es nicht viel besser aus. Die demokratische Mitte? Erschütternd dünn. Die SPD dümpelt knapp über fünf Prozent. So sieht es aus im neuen Deutschland. Umso bemerkenswerter ist das Abschneiden von Sachsens CDU-Mann Michael Kretschmer zu werten. Doch programmatisch weit außerhalb des klassischen Union-Kanons. Stichwort Ukraine. Das Ergebnis von AfD und BSW lässt sich auch als Absage aus dem Osten gegen Deutschlands Westbindung deuten. Deutschland gerät auf Abwege. Auch außenpolitisch.