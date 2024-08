Es herrscht ein gewisser Drang zur Selbstvergewisserung in diesen Tagen im Osten Deutschlands. In Frankfurt an der Oder gibt das Theater das Stück „Hotel der Einheit“, zum Eisenbahnerleben in der DDR. In Rostock zeigt die Kunsthalle die Ausstellung „Der große Schwof“ über private Feiern in der DDR. Und in Berlin (Ost) weint das Humboldt-Forum im alten Stadtschloss der Preußenkönige um den ikonographischen Palast der Republik der DDR, der für den historischen Nachbau der Hohenzollern-Residenz weichen musste.