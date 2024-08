US-Präsident Joe Biden hat erstmals ausführlich über die Gründe für seinen Rückzug gesprochen: In einem Interview mit dem US-Sender CBS News erklärte Biden, dass er sich aus dem Rennen zurückgezogen habe, nachdem ihm demokratische Abgeordnete im Kongress signalisiert hatten, dass seine Kandidatur ihre Chancen bei der Wahl im November beeinträchtigen könnte. Biden kam zu dem Schluss, dass er „eine echte Belastung“ wäre, wenn er weiter kandidieren würde.

„Unsere Umfragen zeigten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das bis zum Schluss spannend geblieben wäre“, sagte Biden in seinem ersten Interview seit dem Rückzug. „Aber einige meiner demokratischen Kollegen im Repräsentantenhaus und Senat befürchteten, dass meine Kandidatur ihre Wahlkämpfe negativ beeinflussen würde. Und ich machte mir Sorgen, dass dies ein Problem sein könnte, wenn ich weiterhin im Rennen bliebe.“

Bislang hatte Biden seinen Rückzug nur damit begründet, dass er „jüngeren Stimmen“ eine Chance geben wolle, ohne dabei näher auf seine Entscheidung einzugehen. In dem Interview kritisierte er zudem den republikanischen Kandidaten Donald Trump. „Er stellt eine echte Gefahr für die Sicherheit Amerikas dar“, sagte Biden. „Wir befinden uns an einem Wendepunkt in der Weltgeschichte“, fügte er hinzu. „Das tun wir wirklich, und die Demokratie ist dabei entscheidend.“