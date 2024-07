Das politische Klima in den USA ist aufgeheizt und das gescheiterte Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, mitten im Wahlkampf, könnte sich verstärkend auf die Gewaltbereitschaft auswirken. Das Attentat an sich und Trumps unmittelbare Reaktion auf der Bühne werden laut Franz-Stefan Gady nicht nur in die Geschichte eingehen, sondern dem Republikaner auch einen Vorsprung im Rennen um das Präsidentenamt bescheren.

Der USA-Kenner und Geopolitik-Experte Franz-Stefan Gady analysiert die Situation.