Es war wohl ein Zentimeter, der über Leben und Tod entschieden hat. Und über den Gang der Geschichte in den USA. Die Kugel, die den oberen Teil des Ohres von Donald Trump durchbohrte, hat in den USA dennoch eingeschlagen wie eine Bombe. Es sind Bilder, die aufwühlen und die das Land nicht vergessen wird: Trump, wie er sich an das verletzte Ohr greift, Blut auf seinem Gesicht, Sicherheitsleute, die ihn wegbringen, seine hochgereckte Faust, im Hintergrund das wehende Sternenbanner und sein Aufruf: „Fight! Fight!“. Kämpft!