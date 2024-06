Relativer Abstieg? Über solche Ferndiagnosen können sie in Magdeburg nur lachen. Vor den Toren der ostdeutschen Stadt investiert der US-Konzern Intel rund 30 Milliarden Euro in eine neue Chipfabrik. „Hier herrscht Aufbruch! Darauf haben die Menschen lange gewartet“, so Sandra Yvonne Stieger, Wirtschaftsdezernentin der Stadt. Der Osten blüht auf. Tesla baut in Grünheide vor den Toren Berlins E-Autos für ganz Europa, der chinesische Hersteller CATL fertigt im thüringischen Erfurt Batterien und im sächsischen Dresden arbeiten fast hunderttausend Menschen in der Halbleiter-Industrie. Nützt alles nichts. In allen ostdeutschen Bundesländern wurde die AfD bei der Europawahl am Sonntag erste Kraft, am stärksten ist die Partei in Sachsen mit fast 32 Prozent, selbst im aufstrebenden Magdeburg kam die in Teilen rechtsextreme Partei auf 22 Prozent. Mehr als eine Denkzettelwahl.