Deutschland und Frankreich gelten als „Motor“ Europas. Das Bild bekommt, nicht nur wegen der wackelnden Autoindustrie in beiden Ländern, Risse. Deutlich gemacht durch die EU-Wahl. Die Stärke von Marine Le Pen mit ihrem rechtsextremen Rassemblement National hat Staatschef Emmanuel Macron derart in die Bredouille gebracht, dass er Neuwahlen ausrief. In Deutschland ist nach dem Erfolg der CDU/CSU und der AfD die Ampelkoalition am Tiefpunkt angelangt.