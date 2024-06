Es kommt nicht oft vor, dass man am Ende einer Amtszeit so häufig an deren Beginn erinnert wird, wie das derzeit bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Fall ist. Zur Erinnerung: Bei den EU-Wahlen 2019 hatte sie gar nicht kandidiert und war, zu ihrer eigenen Überraschung (und noch mehr jener des tatsächlichen Spitzenkandidaten und Parteikollegen Manfred Weber) plötzlich von den Staats- und Regierungschefs auf Initiative von Emmanuel Macron aus dem Hut gezaubert worden. Das EU-Parlament zeigte sich mehr als irritiert. Am Ende wurde von der Leyen mit nur neun Stimmen Überhang (von damals insgesamt 750) bestätigt.