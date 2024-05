In Deutschland hat die AfD einen Selbstzersetzungsprozess begonnen, nach diversen Skandalen um die beiden Spitzenkandidaten Maximilian Krah und Petr Bystron flog die Rechtspartei im EU-Parlament sogar aus der ID-Fraktion, in der auch die FPÖ beheimatet ist. Betreiberin war Marine Le Pen, Chefin des französischen Rassemblement National (RN). War die AfD sogar den Rechten zu rechts? Mehrfach haben in den letzten Wochen Vernetzungstreffen in Europa stattgefunden, etwa in Ungarn (mit US-Republikanischer Beteiligung), in Portugal oder zuletzt in Madrid mit einem umstrittenen Auftritt des argentinischen Präsidenten Javier Milei, der mit dem Abzug des spanischen Botschafters aus Argentinien endete. Die große Frage ist: Können sich die nationalistisch geprägten Parteien auf eine neue Superfraktion einigen, oder stehen dem die Anti-EU-Haltung im Weg? Ein Streifzug in wichtige europäische Länder: