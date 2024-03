14.15 Uhr: Nachricht der KLZ-Korrespondentin

Super Tuesday in Amerika! Heute finden die Primaries für ein gutes Dutzend Staaten statt, darunter die beiden größten; Kalifornien und Texas. In Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Utah und Vermont wird gewählt, wen die Parteien als Kandidaten in den Kampf ums Weiße Haus schicken. Die erste Wahllokale schließen um 19.00 Ostküstenzeit, was heißt, dass Europa die ersten Ergebnisse erst weit nach Mitternacht erfährt. Während Joe Biden, der demokratische Amtsinhaber, ohne echte Konkurrenz antritt, muss sein Herausforderer, der Republikaner und frühere Präsident Donald Trump die Nominierung noch erlangen. Allerdings: Noch ist seine Konkurrentin Nikki Haley im Rennen.

Dass er das aber schafft, daran zweifelt niemand, denn er liegt weit in Führung, und der Supreme Court, das höchste Gericht der USA hat am Montag seinem Antrag stattgegeben, ihn in sämtlichen Staaten auf dem Stimmzettel zu halten. Einige Staaten, darunter Colorado, wollten ihn nicht zulassen wegen seiner Rolle bei dem Aufstand vom 6. Januar 2023. Wir berichten heute aus den USA, angefangen mit North Carolina, wo die ersten Wahllokale schon vor einer guten Stunde aufgemacht haben.

13.17 Uhr: Trump bleibt auf Wahlzetteln

Die „Los Angeles Times“ kommentiert am Dienstag die Entscheidung des Obersten Gerichts der USA, Ex-Präsident Donald Trump dürfe nicht von Wahlzetteln bei den Vorwahlen seiner Partei in Colorado und anderen US-Staaten gestrichen werden: „Es ist nun klar: Soll Trump von der Rückkehr ins Weiße Haus gehindert werden, muss er von den Wählern abgelehnt und ihm die Mehrheit in der Wahlversammlung verwehrt werden. Unabhängig von der rechtlichen Begründung der Entscheidung des Gerichts besteht die wichtigste Konsequenz darin, dass die Demokratie gestärkt wurde.“

13.00 Uhr: Start des Super Tuesday

Im US-Präsidentschaftswahlkampf wird am Dienstag der nächste große Meilenstein erreicht. Am „Super Tuesday“ halten Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen ab, etwa in Alabama, Kalifornien, Colorado, Maine, Minnesota, North Carolina, Texas und Virginia. Bei den Republikanern liegt Ex-Präsident Donald Trump haushoch in Führung. Erst am Montag deklassierte er seine verbliebene Kontrahentin Nikki Haley in North Dakota.