Für große Überraschungen sorgte der Super Tuesday nicht - 15 US-Bundesstaaten hielten gestern an einem Tag ihre Vorwahlen für US-Präsidentschaftswahl ab. Ex-Präsident Donald Trump holte Sieg nach Sieg, Joe Biden machte es ihm gleich. An einem Duell der beiden zweifelt keiner mehr. Und trotzdem stehen sowohl Trump als auch Biden erst am Anfang – und vor Problemen. Drei Lehren aus dem Super Tuesday.