Kinomontag diese Woche in Graz. Am Programm: Dune 2. An der Verfilmung der monumentalen Romanvorlage von Frank Herbert sind schon cineastische Größen wie David Lynch gescheitert. Nicht so der kanadische Regisseur Denis Villeneuve. Sein bildgewaltiges Wüstenepos feiern die Feuilletons der großen deutschsprachigen Zeitungen zum Teil nahezu hymnisch.