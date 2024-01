Einer hätte Munition besorgt, ein anderer hätte bei der Entführung einer israelischen Frau geholfen, wieder ein anderer sei am Massaker in einem Kibbuz beteiligt gewesen. Insgesamt zwölf Mitarbeiter der UN-Organisation UNRWA, darunter sieben Lehrer, werden beschuldigt, am Hamas-Massaker am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Die Vorwürfe basieren auf Informationen des israelischen Geheimdienstes, der Bewegungsprofile anhand von Handys erstellte und Telefongespräche überwachte. UNRWA-Chef Philippe Lazzarini sprach zunächst vom „angeblichen Verhalten von ein paar Individuen“. Im Bericht des israelischen Geheimdienstes heißt es jedoch, rund zehn Prozent der 13.000 Mitarbeiter der Palästinenser-Hilfsorganisation in Gaza hätten Verbindungen zu militanten Kräften.