Ron DeSantis zieht sich vor den Vorwahlen in New Hampshire aus dem Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur zurück. Der Gouverneur von Florida hatte zuletzt in den Umfragen massiv an Boden verloren. Nun hat er angekündigt, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu unterstützen, der im Kampf um die republikanische Kandidatur nur noch Nikki Haley als ernstzunehmende Gegenkandidatin hat.

In einem auf Twitter veröffentlichten Video gab der Republikaner seinen Rückzug aus dem Rennen bekannt. Gleichzeitig erklärte er, dass er zwar einige Meinungsverschiedenheiten mit Donald Trump habe, ihn aber dennoch in seinem Bestreben, erneut Präsident zu werden, unterstützen wolle. Wie schon in früheren Reden griff DeSantis die Politik der Demokraten und insbesondere von Joe Biden an.

Scharfe Kritik übte DeSantis an Nikki Haley. Diese habe sich nämlich in den Dienst großer Unternehmen gestellt. „Die Tage, in denen man die Amerikaner an die letzte Stelle gesetzt hat (...), sind vorbei“, betonte DeSantis. Er hatte bei der ersten Vorwahl am Montag in Iowa nur mit großem Aufwand den zweiten Platz vor Haley behaupten können, während Trump haushoch mit absoluter Stimmenmehrheit gewann. In New Hampshire drohte dem erzkonservativen Gouverneur ein Debakel, steuerte doch alles auf ein Duell zwischen Trump und Haley zu. Die frühere Gouverneurin von South Carolina rechnete sich Chancen aus, einen Überraschungssieg gegen den Ex-Präsidenten einzufahren.