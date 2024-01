Geld regiert die Welt. Das gilt wohl überall. Mehr noch in den USA. Hier regiert Geld die Politik. Kein Wunder also, dass auf den Dollar-Noten stets Präsidenten gezeigt werden. Vor allem, wer ins Weiße Haus will, kommt nicht daran vorbei, Millionen von Spenden zu lukrieren. Treue ist teuer. Das hat mehrere Gründe.