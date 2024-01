Wenn am Dienstag in New Hampshire die republikanischen Vorwahlen über die Bühne gehen, ist das nichts weniger als ein Schlüsselspiel. Sollte es Donald Trump nach seinem triumphalen Sieg in Iowa auch hier gelingen, seine Konkurrenten Nikki Haley und Ron DeSantis mit riesigem Abstand hinter sich zu lassen, wird dem früheren Präsidenten die Nominierung als republikanischer Spitzenkandidat kaum noch zu nehmen sein.