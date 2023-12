Wieder ein Durchbruch in der EU und ein „historischer Tag“: Nach einem Verhandlungsmarathon, der am Montag begonnen hatte und am Mittwoch kurz vor acht Uhr früh sein Ende fand, einigten sich die EU-Länder auf eine Reform des gesamten Asylwesens – nach Jahren des Zögerns und Zauderns, nach mit dem Migrationsthema verknüpften gewonnenen und verlorenen Wahlen in den Ländern, Tausenden Toten im Mittelmeer und letztlich auch dem damit eng verbundenen Rechtsruck in ganz Europa.